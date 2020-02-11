شكرا لقرائتكم خبر عن صورة جديدة لـ"أحمد مكى" من أمام الكعبة خلال أدائه مناسك العمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى الفنان أحمد مكى، مناسك العمرة خلال اليومين الماضيين، مستغلا فترة تواجده فى السعودية لعرض مسرحيته "حزلقوم"، ومن المقرر أن يستأنف نشاطه الفنى بالقاهرة بمجرد عودته من الأراضى السعودية.

"مكى" نشر صورته من أمام الكعبة المشرفة ، وسط دعوات من جهموره على انستجرام، وعلق قائلا:"الحمد الله".





ويعود نجم الكوميديا أحمد مكى غدا الثلاثاء إلى القاهرة وذلك بعد انتهاء عروض مسرحيته الأولى "حزلقوم"، ضمن فعاليات شتاء الرياض، وأعلنت الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية فى بيان لها أن أحدث عروض كايرو شو مسرحية "حزلقوم"، حققت أمس الأول السبت فى آخر ليلة للعرض أعلي معدل ايرادات .

وأكد مصدر مسئول بكايرو شو المنتجة للمسرحية، أن ذلك يعد إنجازا يضاف لسجل المسرح المصرى، كما يعكس علاقة الود والمحبة الدائمة من الجمهور السعودى المحب للفن المصرى.

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مسرحية "حزلقوم"، الإشراف الفنى لـ مجدى الهوارى، إخراج كريم سامى، ويشارك مكي البطولة نخبة من فناني الكوميديا منهم بيومي فؤاد، محمد سلام، سليمان عيد، ميرنا جميل، وآخرون.