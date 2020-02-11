شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تصوير أول مشاهد مسلسل "ولاد إمبابة" فى شبرا منت.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ فريق عمل مسلسل "ولاد امبابة" تصوير أولى مشاهدهم داخل إحدى الاستديوهات فى شبرا منت في الهرم اليوم الثلاثاء، وتجمع المشاهد عدد كبير من الأبطال، حيث يشارك في بطولته كل من الفنان سمير غانم وفريدة سيف النصر وأحمد شيبة وسعد الصغير وشمس ونادر أبو الليف وعبد الله مشرف ومراد فكرى وهانى الأسمر ومحمود فارس وإسماعيل فرغلى ومحمد فاروق وبرلنتى فؤاد ونجوم فرق المهرجانات أوكا وأورتيجا ويسرا المسعودى وبوسى شاهين، وآخرين، من تأليف أيمن بكرى، ويتم طرحه فى موسم رمضان المقبل، وينتمى إلى نوعية الأعمال الكوميدية الشعبية.

وظهرت مؤخرا الفنانة فريدة سيف النصر فى أحداث مسلسل "حواديت الشانزليزيه" التى تم طرحه وحقق نجاحا كبيرا، بدور كفيفة ومن السكان الرئيسيين فى البنسيون الذى تدور فيه أغلب أحداث المسلسل، وعلى دراية وعلم كاف بالشخص الذى قام بقتل بطل العمل إياد نصار وهى الشخصية الأولى التى يظهر بها نصار الرجل الذى من عائلة الباشوات ومتزوج من داليا مصطفى، ويُقتل فى الحلقات الأولى، قبل ظهور الشخصية الثانية حيث يعمل مديرا فى البنسيون.

من ناحية أخرى يستأنف الفنان الكبيرسمير غانم عرض مسرحيته الجديدة "الزهر لما يلعب" يومى الخميس والجمعة المقبلين الموافقين 13 و14 فبراير الجارى، بعدما حصل أبطال العرض على إجازة هذا الأسبوع، وذلك بعد انطلاقها يوم 23 يناير الماضى، واستمر عرضها لعدة أيام متتالية قبل تقليص أيام العرض إلى يومين فى الأسبوع وهما الخميس والجمعة.

"الزهر لما يلعب" تعرض على مسرح مكتبة مصر الجديدة بشارع صلاح سالم، ويشارك فى بطولتها إيمى طلعت زكريا، ورضا حامد، ديكور حازم شبل، أغانى إسلام عفيفى، ألحان هانى فاروق، توزيع موسيقى: محمود صادق، استعراض أحمد يونس، ملابس هالة الزهوى، إخراج طارق الأبيارى نجل منتج ومؤلف العرض أحمد الإبيارى وهو يخوض أولى تجاربه الإخراجية.