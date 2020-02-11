شكرا لقرائتكم خبر عن بالأبيض والأسود.. يسرا تنشر صورا جديدة خلال حضورها حفل الأوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة الكبيرة يسرا، عن فرحتها بالوقوف على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز الأوسكار، بعدما جذبت الأنظار من خلال إطلالتها الفرعونية الرائعة حيث ظهرت كملكة، بفستان من تصميم زهير مراد.



الفنانة يسرا

نشرت الفنانة يسرا، صورا جديدة لها بالأبيض والأسود خلال تواجدها في حفل توزيع جوائز الأوسكار، وعلقت قائلة :" لقد سررت بالوقوف على السجادة الحمراء في حفل جوائز الأوسكار لأول مرة كعضو في أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية".

وتألقت النجمة الكبيرة يسرا بإطلالة رائعة خطفت الأنظار على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار أمس الأحد، وارتدت يسرا فستان من الطراز الفرعوني من تصميم المصمم اللبناني العالمي زهير مراد، كما ارتدت مجوهرات من Nara Fine Jewelry، واستايلست مى جلال.

من جانب آخر ، قالت الفنانة يسرا، إنها كانت تشعر بالفخر لحضورها حفل توزيع جوائز الأوسكار، كفنانة مصرية، موضحة أن الفستان الذى كانت ترتديه مستوحى من الفراعنة، معلقة: "الناس كلها ماتوا فى الفستان حتى الأجانب".

Advertisements

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، على فضائية "MBC مصر"، مع الإعلامى عمرو أديب، أنها تحدثت مع الفنان الأمريكي روبرت دى نيرو، ولورا، وكذلك منتجين آخرين، مشيرة إلى أن غالبية الحاضرين سيكونون في مهرجان جدة.

وأوضحت الفنانة يسرا، أنها شاهدت 55 فيلم، ويتم التصويت عليهم، لافتة إلى أنها صوتت بالفيلم الكوري، حيث أنها تحكم على الفن في المطلق وليس الجنسية، مردفة: "اتخضيت من النتائج لأنها حقيقية".