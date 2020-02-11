شكرا لقرائتكم خبر عن صورة للإعلامية فجر السعيد تكشف عن سقوط شعرها قبل وبعد العملية الجراحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الإعلامية فجر السعيد، معاناتها مع سقوط الشعر بعد وقبل عمليتها الجراحية في فرنسا، التي اجرتها نتيجة مضاعفات عملية أخرى لتحويل مسار ، حيث أصيبت بتسريب أدى إلى تسمم حاد في الدم، أثرت على الوظائف الحيوية في سبتمبر من العام الماضى 2019.





الإعلامية الكويتية فجر السعيد ، نشرت صوره لها تظهر سقوط شعرها، قائلة:" قبل لا أسوي العملية الأخيرة كان شعري بهذا الشكل وبعد العملية تساقط من الأمام كله بشكل غريب لا أعلم سببه إلا إنه نتيجة عكسيه للدواء".





وأضافت:"والآن الحمدلله بدا ينبت شوي شوي ولكن لازال هناك فراغات.. رفضت أن ادع من تقوم على تسريح شعري أن تضع لي خصلات شعر لتغطية الفراغات اًو حتى بودر لتغطية الفراغ .. قناعتي بأن هذه الفراغات ماهي إلا مرحله من مراحل حياتي لابد أن اعيشها بكل تفاصيلها وعندما أتطور أشعر بهذا التطور واستمتع بكل تفاصيله".

وكانت السعيد قد دخلت غرفة العمليات فى مستشفى خاص فى الكويت وأجرت عملية باي باس "تحويل مسار" وبعد العملية بيومين أصابها تسريب من العملية ولأن المستشفى ما اكتشفوا التسريب للأسف إلا بعد يومين أدى التسريب إلى تسمم حاد في الدم، أثرت على الوظائف الحيوية وعُرفت الكاتبة فجر السعيد بنشاطها الدائم عبر منصات التواصل الاجتماعي.