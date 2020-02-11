شكرا لقرائتكم خبر عن سكر محلى محطوط على كريمة.. حسن شاكوش وعمر كمال يشاركان فى حفل عيد الحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطربان الشعبيان حسن شاكوش وعمركمال للمشاركة في إحياء حفل غنائي ضمن حفلات عيد الحب، بمشاركة النجوم تامر حسني ونانسي عجرم ووائل جسار وبهاء سلطان وأحمد شيبة، يوم الجمعة المقبل في ستاد القاهرة الدولي، والحفل تنظمه شركة تذكرتى المسئولة عن توزيع التذاكر، ومن المقرر أن يقدم "شاكوش"، خلال الحفل باقة من ألمع مهرجاناته الشعبية التي حققت نجاحًا كبيرًا، وبالأخص أغنية "بنت الجيران"، والذى ذاع صيته من خلالها.

ويقدم نجم الجيل تامر حسنى خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه منها: "ناسيني ليه، لولاك حبيبي، كفاياك أعذار، يا مالي عيني"، بالإضافة إلى أغانى ألبومه الأخير "عيش بشوقك"، وأغنيته الشهيرة "حلو المكان"، والذى قدمها ضمن أحداث فيلمه الأخير "الفلوس"، والذى مازال يعرض فى السينمات.

وفي سياق آخر، يواصل النجم تامر حسنى تصوير أحداث فيلمه السينمائي الجديد "مش أنا" فى الأراضى السعودية ويستغرق التصوير هناك حوالى أسبوع، وتجمع المشاهد بين تامر حسنى وماجد الكدوانى وحلا شيحة، حيث يُعد "مش أنا" أول فيلم سينمائى مصرى يتم تصوير أحداثه بين مصر والسعودية، ويبدو أن العمل تحتوى بعض خطوطه السينمائية على أحداث بالسعودية، خاصة وأن النجم السعودى فايز المالكى يشارك فى أحداثه بظهور خاص

ويُعرض للنجم تامر حسنى حاليا فيلم "الفلوس"، والذى حقق إيرادات مرتفعة للغاية بمصر ودول الخليج فى ظل موسم سينمائى ضعيف وهو الكريسماس، حيث انطلق الفيلم فى دور العرض المصرية والعربية يوم 25 من ديسمبر الماضى، وهو قصة تامرحسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك في بطولته إلى جانب تامر حسنى كل من زينة، خالد الصاوى، محمد سلام