صور| إيمية صياح تحتفل بمرور 13 سنة زواج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت المذيعة اللبنانية إيمية صياح مجموعة من الصور تجمعها بزوجها، عبر حسابها الرسم بموقع "إنستجرام"، تحتفل بها بمرور 13 عامًا بلقائها بزوجها.

وعلقت إيمية على الصور:"10 صور، بـ10 قبلات، لاحتفل بمرور 13 عامًا على وجودنا معًا".

يذكر أن إيميه صياح تزوجت عام 2014 من الممثل اللبناني فريد نجار، وأنجبت منه طفلين توأم.

وابتعدت إيميه صياح، عن تقديم البرامج والأعمال الفنية منذ إعلان خبر حملها، وكان ظهور فني لها في حلقات "الشهر العسل" ضمن المسلسل اللبناني "حدوتة حب"، الذي تم عرضه في رمضان 2018، وشاركها البطولة طوني عيسى، وبعدها قدمت برنامج "الزمن الجميل" على شاشة أبو ظبي في مطلع عام 2019.