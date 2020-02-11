يسرا تكشف اختياراتها في الأوسكار: "تنبأت صح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تمنت الفنانة يسرا مشاركة فيلم مصري، في حفل توزيع جوائز الأوسكار في الدورات المقبلة.

وقالت يسرا، خلال مداخله تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج "القاهرة الآن": "بتمنى أي فيلم مصري يشارك في الأوسكار سواء أنا بشارك فيه أو حتى ما شاركتش، ودي أول مرة في حياتي أحضر حفل توزيع الأوسكار، ومش أول مرة في لوس أنجلوس، بس دي أول مرة أحضر الأوسكار".

وتابعت يسرا: "أنا صوت للفيلم الكوري اللي أخذ أربع جوائز، وفيلم براد بيت، اتمنيت إن يكون فيلم مصري على هذا المستوى، على هذه الجودة يعني كنت أتمنى أنه يكون مثلًا فيلم الإرهاب والكباب".

وانطلقت النسخة الـ92 من حفل توزيع جوائز "أوسكار"، من مسرح دولبي في هوليوود بالولايات المتحدة الأمريكية، بحضور نجوم العالم.