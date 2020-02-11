تأثر صبحي وظهور خالد جلال وإيمان.. 40 صورة ترصد عزاء الكاتب لينين الرملي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تصوير- محمود عبد الناصر:

أقيم مساء الاثنين، عزاء الكاتب الراحل لينين الرملي في مسجد عمر مكرم بميدان التحرير.

وحرص عدد كبير من الفنانين على حضور العزاء منهم يحيى الفخراني وزوجته الكاتبة لميس جابر، وإيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، وعزت العلايلي، وسامح الصريطي، ومحمد أبو داوود، والفنانة أيمان، محمد صبحي، والفنان نبيل الحلفاوي، وفردوس عبدالحميد واشرف زكي نقيب الممثلين.

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وظهر في الصور تأثر الفنان محمد صبحي لرحيل صديقه، وشهد العزاء ظهور المخرج خالد جلال بعد وعكته الصحية الأخيرة، وظهرت الفنانة إيمان التي تغيب عن الساحة الفنية منذ فترة.

وتوفى الكاتب المسرحي والسيناريست الراحل لينين الرملي في مستشفى 6 أكتوبر يوم الجمعة الماضي، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ75 عامًا.

ويعد لينين الرملى، واحدًا من كبار مؤلفي المسرح المصري والعربي، الذي قدم خلال مسيرته العديد من المسرحيات الناجحة كما شكل فرقة مسرحية مع الفنان محمد صبحي في ثمانينيات القرن الماضي، وكتب لكبار نجوم الفن.