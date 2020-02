فيديو| عمرو أديب: الجوكر فيلم "بايخ وممل".. و"خواكين مش ممثل كويس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الفنان براد بيت لا يستحق جائزة الأوسكار التي حصل عليها كأفضل ممثل مساعد عن فيلم Once Upon a Time in Hollywood.

وتابع أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع على فضائية MBC مصر: "أنا شفت الفيلم بتاع براد بيت، ورأيي إن براد بيت ممثلش بنكلة في الفيلم ده، ومعرفش ليه خد الأوسكار".

Advertisements

وأضاف:"الراجل اللي خد جايزة الأوسكار بتاع فيلم الجوكر- فينيكس.. أنا شايف إن الفيلم ممل جدًا وبايخ جدًا.. وهو مش ممثل جيد".

يذكر أن، الفنان خواكين فينيكس فاز بجائزة الأوسكار لعام 2020 كأفضل ممثل عن فيلم joker .