ريم مصطفى بإطلالة جذابة وسلمى رشيد بـ"القفطان" .. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة ريم مصطفى نشرت الفنانة ريم مصطفى صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة، نالت الصورة إعجاب جمهورها. سارة عبدالرحمن نشرت الفنانة سارة عبدالرحمن صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت وهي نائمة من داخل القطار. سلمى رشيد نشرت الفنانة المغربية سلمى رشيد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بقفطان مغربي. قمر شاركت الفنانة اللبنانية قمر جمهورها بصورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من أمام البحر. كارمن سليمان Advertisements نشرت الفنانة كارمن سليمان صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ولاقت الصورة إعجاب جمهورها. كارول سماحة نشرت الفنانة كارول سماحة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة شتوية. منة تيسير نشرت الفنانة منة تيسير صورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية "أيس كاب". ندى بسيوني نشرت الفنانة ندى بسيوني صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من داخل حديقة. نرمين ماهر نشرت الفنانة نرمين ماهر صورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة، ومكياج ناعم. ياسمين الخطيب نشرت الفنانة ياسمين الخطيب صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من كواليس "2 طلعت حرب"، وعلقت "ده دراع أحمد وفيق".

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