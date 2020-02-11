فيكتوريا أبريل تُقبل محافظ أسوان.. وزوجته تضحك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
تصوير- علاء أحمد:
قبلت الفنانة الإسبانية فيكتوريا أبريل، اللواء أشرف عطية عبدالباري، محافظ أسوان، أثناء تكريمها على هامش فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة.
وقوبل تصرف الفنانة فيكتوريا أبريل بالضحك من كل الحاضرين في القاعة، ومنهم زوجة المحافظ، التي كانت بين الحضور.
وعرض مهرجان أسوان، الفيلم المصري "بعلم الوصول" للمخرج هشام صقر، ويتعرض الفيلم لعدة جوانب تخص المرأة داخل المجتمع المصري.
ويتنافس في مهرجان أسوان لأفلام المرأة 31 فيلمًا، تمثل 29 دولة في مسابقتي الأفلام الطويلة والقصيرة.
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