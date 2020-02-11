أحمد فهمي وأكرم حسني يحضرون لـ "تيمون وبومبا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الفنان أحمد فهمي صورة تجمعه بالفنان أكرم حسني، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، من كواليس مسلسل "تيمون وبومبا"، المقرر عرضه رمضان المقبل. وعلق فهمي على الصورة : "بنذاكر (تيمون وبومبا) رمضان 2020، إنتاج سينرجي، تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي. وينشغل الفنان أحمد فهمي حاليا بتصوير مشاهده في فيلم "حلم سوسن"، ويشاركه البطولة الفنانة روبي، يدور في إطار كوميدي، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.

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