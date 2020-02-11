محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
غالب الفنان محمد صبحي، مساء اليوم، دموعه خلال تقديمه واجب العزاء في الكاتب لينين الرملى بالسرادق الملحق بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير.
وكان صبحي قريبًا من الراحل الذي يعد شريك نجاحاته، وظهر على وجهه مدى التأثر برحيله.
وحضر العزاء عدد كبير الفنانين من بينهم: يحيى الفخراني وايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وعزت العلايلي وسامح الصريطي ومحمد أبو داوود، ومحمد صبحي ونبيل الحلفاوى، وفردوس عبد الحميد.
وتوفى الكاتب المسرحي والسيناريست الراحل لينين الرملي في مستشفى 6 أكتوبر يوم الجمعة الماضى بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ75 عاما.
ويعد لينين الرملى، واحدا من كبار مؤلفي المسرح المصري والعربي قدم خلال مسيرته العديد من المسرحيات الناجحة كما شكل فرقة مسرحية مع الفنان محمد صبحي في ثمانينيات القرن الماضي، وكتب لكبار نجوم الفن.
كانت هذه تفاصيل خبر صور| محمد صبحي يغالب دموعه في عزاء لينين الرملي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.