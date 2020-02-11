صور.. تكريم نيللي كريم بمهرجان أسوان الدولي

كرمت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، في دورتها الرابعة النجمة نيللي كريم.
وقالت النجمة نيللي كريم عقب تكريمها: لا أعلم ما أقول اليوم ولكني سعيدة بالتكريم من المهرجان خاصة وأنه مع النجمة القديرة رجاء الجداوي والنجمة العالمية فيكتوريا أبرِل، وأهدي الجائزةلكل النساء اللاتي جسدت شخصيات قريبة منهن وعلي رأسهم والدتي وأشكر رئيس المهرجان السيناريست محمد عبد الخالق ومديره الكاتب الصحفي حسن أبو العلا علي هذا التكريم من مهرجان أسوان وأهلها.
يذكر أن إدارة مهرجان أسوان ترجمت نسخ الأفلام المشاركة في دورته الرابعة إلى اللغة العربية، كما تم ترجمت أكثر من 20 فيلمًا بهذا العام.
وذلك ليتمكن الحضور من متابعة الأفلام بشكل أفضل، خاصة وأن الحوار عامل رئيسي في نجاح أي فيلم، ولتسهل متابعة الجمهور للأفلام في ظل وجود عدد كبير من الأفلام الناطقة بغير اللغة العربية.
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