شاهد ...فيكتوريا أبرل من مهرجان أسوان الدولي: مصر أحب الدول على قلبي



أعربت النجمة العالمية فيكتوريا أبرل عن سعادتها ، عقب تكريمها من إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته الرابعة، موجها شكرها لاهالي أسوان وإدارة المهرجان علي هذا التكريم الذي افخر به خاصة وأنه من مصر احب الدول لقلبها، وذلك

وسط حضور كبير من نجوم الفن والشخصيات العامة والتنفيذية بالمحافظة.وقد انطلق، فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته الرابعة بفندق توليب، وقد شارك في الاحتفالية العديد من نجوم الفن والشخصيات العامة والتنفيذية بالمحافظة.وبدأ الحفل بالسلام الجمهوري أعقبه عرض برومو غنائي يعبر عن دور المرأة في السينما ويستعرض صور أهم صور نجمات السينما المصرية والعربية، كما تم عرض برومو للأفلام المشاركة في دورة هذا العام التي تستمر حتي السبت القادم 15 فبراير، وقامت الإعلامية جاسمين طه زكي بتقديم فعاليات حفل الافتتاح باللغتين العربية والإنجليزية.



