صور.. تكريم رجاء الجداوي بمهرجان أسوان الدولي بدورته الـ 4

كرمت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، في دورتها الرابعة الفنانة القديرة رجاء الجداوي.
وأعربت النجمة القديرة رجاء الجداوي، عن شدة سعادتها بتكريمها، قائلة: أعجز عن التعبير عن ما أشعر به الآن وأرغب في البكاء لتقديركم لمشواري الطويل الذي بدأ عام59 وتوج اليوم بهذه الجائزة من مهرجان أسوان وأهالي المحافظة لما لمسته من طيبة وحب وكرم منهم وأشكركم كثيرا فاليوم شعرت أنني قدمت ما يجعلني أفخر به.
يذكر أن إدارة مهرجان أسوان ترجمت نسخ الأفلام المشاركة في دورته الرابعة إلى اللغة العربية، كما تم ترجمت أكثر من 20 فيلمًا بهذا العام.
وذلك ليتمكن السادة الحضور من متابعة الأفلام بشكل أفضل، خاصة وأن الحوار عامل رئيسي في نجاح أي فيلم، ولتسهل متابعة الجمهور للأفلام في ظل وجود عدد كبير من الأفلام الناطقة بغير اللغة العربية.
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