وسط أجواء مليئة بالحيوية والنشاط والحيوية، شهدتها عاصمة الشباب الافريقي، عقب انطلاق فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته الرابعة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والشخصيات العامة والتنفيذية بالمحافظة.
كرمت إدارة مهرجان أسوان لأفلام المرأة الفنانة
وقالت الجداوي، عقب تكريمها أنها عاجز عن التعبير عن ما تشعر به، وترغب في البكاء لتقديركم لمشواري الطويل الذي بدأ مند 59عام، واليوم أري أن فعلت شيء عظيم قدمت للمواطنين، موجهاً الشكر والتقدير للأهالي أسوان، قائلة" انا سعيدة بما لمسته من طيبة وحب وكرم، انكم شيء عظيم "
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يكرم رجاء الجداوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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