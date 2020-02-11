بالصور.. مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يكرم رجاء الجداوي

وسط أجواء مليئة بالحيوية والنشاط والحيوية، شهدتها عاصمة الشباب الافريقي، عقب انطلاق فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته الرابعة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والشخصيات العامة والتنفيذية بالمحافظة.

كرمت إدارة مهرجان أسوان لأفلام المرأة الفنانة

القديرة رجاء الجداوي، وذلك لدورها الفريد والعظيم في العمل الفني، مما جعلها تبكي من الفرحة وسط الحشد الكبير، وأثناء صعودها اعلي المسرح شهد انبهار عظيم من قبل المواطنين والفنانين.وقالت الجداوي، عقب تكريمها أنها عاجز عن التعبير عن ما تشعر به، وترغب في البكاء لتقديركم لمشواري الطويل الذي بدأ مند 59عام، واليوم أري أن فعلت شيء عظيم قدمت للمواطنين، موجهاً الشكر والتقدير للأهالي أسوان، قائلة" انا سعيدة بما لمسته من طيبة وحب وكرم، انكم شيء عظيم "



