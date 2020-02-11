محافظ أسوان: وجود النقاد والصحفيين ونجوم الفن والسينمائيين في المهرجان أمر يسعد أهلها

قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان: إن وجود هذا الكم الكبير من النقاد والصحفيين ونجوم الفن والسينمائيين في جوهرة النيل أرض أسوان الطيبة أمر يسعد أهلها ويسعدنا تشريفكم وحضوركم دورة المهرجان الرابعة لأن ذلك يضيف زخما ثقافيا وفنيا لعاصمة الاقتصاد والثقافة أسوان ويساهم في إعلاء

اسم المحافظة، واستضافة المهرجان لكل هذه الفعاليات أمر يضيف الكثير لأهل المحافظة ولذلك أتوجه بالشكر لمجلس أمناء المهرجان وإدارته ووزير الثقافة وكل ضيوف المهرجان الذين ساهموا في نجاح دوراته الماضية ومتأكد أنهم سيضيفون الكثير للمحافظة في دورة هذا العام.

يذكر أن إدارة مهرجان أسوان ترجمت نسخ الأفلام المشاركة في دورته الرابعة إلى اللغة العربية، كما تم ترجمت أكثر من 20 فيلمًا بهذا العام.

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وذلك ليتمكن السادة الحضور من متابعة الأفلام بشكل أفضل، خاصة وأن الحوار عامل رئيسي في نجاح أي فيلم، ولتسهل متابعة الجمهور للأفلام في ظل وجود عدد كبير من الأفلام الناطقة بغير اللغة العربية.