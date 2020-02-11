قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان: إن وجود هذا الكم الكبير من النقاد والصحفيين ونجوم الفن والسينمائيين في جوهرة النيل أرض أسوان الطيبة أمر يسعد أهلها ويسعدنا تشريفكم وحضوركم دورة المهرجان الرابعة لأن ذلك يضيف زخما ثقافيا وفنيا لعاصمة الاقتصاد والثقافة أسوان ويساهم في إعلاءاسم المحافظة، واستضافة المهرجان لكل هذه الفعاليات أمر يضيف الكثير لأهل المحافظة ولذلك أتوجه بالشكر لمجلس أمناء المهرجان وإدارته ووزير الثقافة وكل ضيوف المهرجان الذين ساهموا في نجاح دوراته الماضية ومتأكد أنهم سيضيفون الكثير للمحافظة في دورة هذا العام.
يذكر أن إدارة مهرجان أسوان ترجمت نسخ الأفلام المشاركة في دورته الرابعة إلى اللغة العربية، كما تم ترجمت أكثر من 20 فيلمًا بهذا العام.
وذلك ليتمكن السادة الحضور من متابعة الأفلام بشكل أفضل، خاصة وأن الحوار عامل رئيسي في نجاح أي فيلم، ولتسهل متابعة الجمهور للأفلام في ظل وجود عدد كبير من الأفلام الناطقة بغير اللغة العربية.
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ أسوان: وجود النقاد والصحفيين ونجوم الفن والسينمائيين في المهرجان أمر يسعد أهلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.