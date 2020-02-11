خالد عبدالجليل يلقي كلمة نيابة عن وزيرة الثقافة بمهرجان أسوان

ألقي الدكتور خالد عبد الجليل مستشار كلمة نيابة عن وزيرة الثقافة د. إيناس عبدالدايم وجه فيها شكرها لمحافظ أسوان وإدارة وحضور المهرجان علي دورهم في استعراض هوية المرأة في الحضارة المصرية وإبراز دورها داخل

أسرتها والوطن من خلال أفلامه ومنتدي نوت وختم الكلمة بتحية وزير الثقافة لأهالي أسوان العظيمة بأهلها.

يذكر أن إدارة مهرجان أسوان ترجمت نسخ الأفلام المشاركة في دورته

Advertisements

الرابعة إلى اللغة العربية، كما تم ترجمت أكثر من 20 فيلمًا بهذا العام.

وذلك ليتمكن السادة الحضور من متابعة الأفلام بشكل أفضل، خاصة وأن الحوار عامل رئيسي في نجاح أي فيلم، ولتسهل متابعة الجمهور للأفلام في ظل وجود عدد كبير من الأفلام الناطقة بغير اللغة العربية.