عزة كامل: أشكر كل من ساهم في ظهور مهرجان أسوان الدولي

توجهت الدكتورة عزة كامل، نائب رئيس هيئة أمناء مهرجان أسوان الدولي، بالشكر إلى جميع ساهموا في انطلاق المهرجان وظهوره باحسن صورة.

وتحدثت قائلة: إن محافظة أسوان جسر لتلاقي الحضارات المختلفة وكل عام ينمو المهرجان ويزدهر بضيوفه وعروضه السينمائية وأشكر كل من ساهم في

ظهور المهرجان ومنتدي نوت بشكل جيد وربط المنتدي بالمجتمع الأسواني لتشكيل الوعي المجتمعي تجاه المرأة وخاصة فيما يتعلق بقضايا العنف والتمييز ضدها في السينما والعمل علي تحسين الصورة النمطية التي تظهر بها.

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يذكر أن إدارة مهرجان أسوان ترجمت نسخ الأفلام المشاركة في دورته الرابعة إلى اللغة العربية، كما تم ترجمت أكثر من 20 فيلمًا بهذا العام.

وذلك ليتمكن السادة الحضور من متابعة الأفلام بشكل أفضل، خاصة وأن الحوار عامل رئيسي في نجاح أي فيلم، ولتسهل متابعة الجمهور للأفلام في ظل وجود عدد كبير من الأفلام الناطقة بغير اللغة العربية.