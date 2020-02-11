توجهت الدكتورة عزة كامل، نائب رئيس هيئة أمناء مهرجان أسوان الدولي، بالشكر إلى جميع ساهموا في انطلاق المهرجان وظهوره باحسن صورة.
وتحدثت قائلة: إن محافظة أسوان جسر لتلاقي الحضارات المختلفة وكل عام ينمو المهرجان ويزدهر بضيوفه وعروضه السينمائية وأشكر كل من ساهم فيظهور المهرجان ومنتدي نوت بشكل جيد وربط المنتدي بالمجتمع الأسواني لتشكيل الوعي المجتمعي تجاه المرأة وخاصة فيما يتعلق بقضايا العنف والتمييز ضدها في السينما والعمل علي تحسين الصورة النمطية التي تظهر بها.
يذكر أن إدارة مهرجان أسوان ترجمت نسخ الأفلام المشاركة في دورته الرابعة إلى اللغة العربية، كما تم ترجمت أكثر من 20 فيلمًا بهذا العام.
وذلك ليتمكن السادة الحضور من متابعة الأفلام بشكل أفضل، خاصة وأن الحوار عامل رئيسي في نجاح أي فيلم، ولتسهل متابعة الجمهور للأفلام في ظل وجود عدد كبير من الأفلام الناطقة بغير اللغة العربية.
كانت هذه تفاصيل خبر عزة كامل: أشكر كل من ساهم في ظهور مهرجان أسوان الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.