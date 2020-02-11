حسن أبو العلا: لدينا ثروة كبيرة تضم 200 شابا من محافظة أسوان

قال حسن أبو العلا مدير مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، "الليلة نضيء الشمعة الرابعة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة ونحن نفخر أن لدينا ثروة كبيرة تضم ما يزيد عن 200 شاب من محافظة أسوانممن شاركوا في ورش المهرجان المختلفة ونتمني أن تستمتعوا بدورة هذا العام وكل فعالياته".
يذكر أن إدارة مهرجان أسوان ترجمت نسخ الأفلام المشاركة في دورته الرابعةإلى اللغة العربية، كما تم ترجمت أكثر من 20 فيلمًا بهذا العام.
وذلك ليتمكن السادة الحضور من متابعة الأفلام بشكل أفضل، خاصة وأن الحوار عامل رئيسي في نجاح أي فيلم، ولتسهل متابعة الجمهور للأفلام في ظل وجود عدد كبير من الأفلام الناطقة بغير اللغة العربية.
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