محمد عبدالخالق يشكر وزيرة الثقافة لدعمها مهرجان أسوان

قال السيناريست محمد عبد الخالق رئيس مهرجان أسوان لأفلام المرأة، بدروته الرابعة، إن اليوم صار لدينا ذاكرة نتحدث عنها وكواليس كثيرة عن دورات المهرجان ولدينا حكايات أكثر عن هؤلاء الذين ساعدوا في انجاح دورات المهرجان السابقة وساهموا في ظهور دورة هذا العام للنور ومنهم وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم،

والدكتورة مايا مرسي رئيس المركز القومي للمرأة ومحافظ أسوان اللواء أشرف عطية والدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة لشئون السينما والهيئة العامة لتنشيط السياحة وكل الإعلاميين والصحفيين والنقاد والفنانين وأهالي أسوان الذين أثروا بشكل كبير في دورات المهرجان الماضية وننتظر منهم الكثير في دورة العام الحالي".

يذكر أن إدارة مهرجان أسوان ترجمت نسخ الأفلام المشاركة في دورته الرابعة إلى اللغة العربية، كما تم ترجمت أكثر من 20 فيلمًا بهذا العام.

وذلك ليتمكن السادة الحضور من متابعة الأفلام بشكل أفضل، خاصة وأن الحوار عامل رئيسي في نجاح أي فيلم، ولتسهل متابعة الجمهور للأفلام في ظل وجود عدد كبير من الأفلام الناطقة بغير اللغة العربية.