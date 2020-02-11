فيديو .. بم بم تشعل دبي وتثبت أسطورية محمد رمضان

نشر النجم محمد رمضان فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. Advertisements وظهر رمضان من خلال الفيديو، وهو يغني أغنية رايحين نسهر، بحفل مركز دبي العالمي بالإمارات، كما شاركه في الحفل النجم سعد لمجرد. وهو يغني أغنية رايحين نسهر، بحفل مركز دبي العالمي بالإمارات، كما شاركه في الحفل النجم سعد لمجرد. يذكر أن النجم محمد رمضان طرح مؤخرًا أغنية بعنوان كازانوڤا، وهي من كلمات وألحان فرغلي بلاكس، وإسلام شندي، وإسلام كناكا، وتوزيع إسلام مونتي، كما شاركه في الغناء الفنانة يسرا الجندي، كسرت الأغنية حاجز المليون نسبة مشاهدة، منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.

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