هذا ما كشفه هاني شاكر عن حمو بيكا وحسن شاكوش

ميرنا وليد - بيروت - أعلن نقيب الموسيقيين المصريين الفنان ​هاني شاكر​ نجاح مغني المهرجانات ​حسن شاكوش​ في إختبارات نقابة المهن الموسيقية، ورسوب الفنان ​حمو بيكا​ في الإمتحان، وأشار إلى أن هناك أزمة كبيرة تواجه النقابة، وهي تتمثل في أغاني المهرجانات، وأعرب عن حزنه بسبب إنتشار مثل هذا الفن.

وأضاف شاكر أنه إستمع لأغنية "بنت الجيران" وتعجب من كلماتها التي تحتوي على مخدرات وخمور، وأكد أنه سيضع ضوابط للعاملين في مجال المهرجانات، وسيجري إختبارهم وإعطاءهم تصريحاً شهرياً.

وإستنكر شاكر إختيار مطربي المهرجانات أسماء غريبة مثل حسن شاكوش، والذي ليس إسمه الحقيقي، وقال إن غالبية مطربي الأغاني لا يجيدون الكتابة والقراءة، وهو حزين بسبب الكلمات التي يرددها هؤلاء الشباب، وبسبب إختيارهم كلمات مبتذلة.

كلام الفنان هاني شاكر جاء خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "على مسؤوليتي" الذي يُعرض على قناة "صدى البلد".

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