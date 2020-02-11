ميرنا وليد - بيروت - في إجابة على سؤال "هل ترين أنك محظوظة في خطواتك الفنية؟"، قالت الممثلة المصرية ​أسماء أبو اليزيد​ :"الحمد لله، محظوظة بفضل توفيق الله ودعوات والدتي وتشجيع زملائي والشخصيات التي وفقت في اختيارها مثل “الممر، الكويسين، هوجان، زودياك وغيرها”، أتمنى الحفاظ على هذا النجاح وتقديم الأفضل".

وعن أمنياتها، قالت أسماء :"أتمنى الخير لكل الناس والله يسعد قلوب الجميع، وأن تكون الأعمال الفنية أفضل، وأن يحقق كل شخص ما يتمناه".

كلام الممثلة أسماء أبو اليزيد جاء في مقابلتها لجريدة "السياسة" الكويتية مع الزميل محمد علي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسماء أبو اليزيد تكشف عن أمنياتها وهل هي محظوظة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.