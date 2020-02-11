تراند اليوم : سر تسميته مطرب بنت الجيران بـ”شاكوش”

حالة كبيرة من الجدل أثيرت حول مطرب المهرجانات «حسن شاكوش»، بعد النجاح الذي حققته أغنيته «بنت الجيران» التي قدمها مع المطرب عمر كمال، وأثرت ضجة حولها خلال الفترة الأيخرة، فلمع نجم شاكوش، وأصبح ضيفًا على العديد من المحطات والبرامج الفضائية.

ونرصد لكم أبرز المعلومات عن حسن شاكوش:

– بدأ حياته لاعب كرة قدم في نادي الإسماعيلي والمصرية للاتصالات، وكان يجيد في مركز الدفاع.

– أطلق عليه لقب «شاكوش» لأنه كان مدافعًا صلدًا يتصدى للمهاجمين، ولا يستطيع أحد المرور منه.

– توقف عن التعليم في الصف الثالث الاعدادى، وذلك بسبب انشغالة بكرة القدم.

– كانت شهرته الأولى في عالم الغناء من أغنية «أشكرك أوعدك» التي قدمها قبل 8 سنوات.

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– قدم أغنية مع الفنان احمد مكى في الكبير أوى الجزء الثالث حينما أعاد غناء «أشكرك أوعدك» بطريقة كوميدية.

– تعاون مع الفنان محمد رمضان في فيلم واحد صعيدى بأغنية «علشانك» عام 2014.

– ذاع صيت حسن شاكوش، مجددًا خلال الفترة الأخيرة بعد النجاح الذي حققته أغينته «بنت الجيران» التي حقققت 77 مليونًا عبر يوتيوب.

– اقتربت القناة الرسمية لـ حسن شاكوش على يوتيوب، من حصد 1.5 مليون مشترك، ونال الدرع الذهبي بعد اجتيازه المليون الأول.