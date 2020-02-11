الملكة إليزابيث تعين ابنتها بمنصب غير مسبوق لسيدة بديلة عن الأمير هاري!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثار الفراغ الذي خلفه الأمير هاري الكثير من الحيرة حول من سيتولى مكانه، بعد انسحابه المثير للجدل من مهامه الملكية، ووسط هذه الحيرة، كثرت التكهنات بشأن اختيار شقيقه الأمير ويليام بديلة عنه في بعض المهام، ولكن وقع الاختيار على ابنة الملكة إليزابيث، في خطوة غير مسبوقة.

وكشفت صحيفة "التايمز" الأمريكية، عن اختيار الأميرة آن بديلة عن الأمير هاري لتصبح هي "القائد العام لمشاة البحرية الملكية"، مما يجعلها أول سيدة تحظى بهذا الدور في تاريخ الملكية البريطانية.

وفي حين أن الأميرة آن (69 عاما)، وهي الابنة الوحيدة للملكة اليزابيث، تتعاون بالفعل مع ما يصل إلى 65 منظمة عسكرية، إلا أنها تصنع التاريخ بحصولها على هذا الدور، حيث تعد هذه سابقة من نوعها في تاريخ الملكية البريطانية.

من المقرر أن تتسلم الأميرة المنصب في ربيع هذا العام، وبالإضافة إلى حصولها على منصب "القائد العام لمشاة البحرية الملكية"، من المتوقع أن يتم اختيار الأميرة آن كبديل لهاري في مهام أخرى.

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جدير بالذكر أن الأمير فيليب شغل هذا المنصب لمدة 64 عاما حتى عام 2017، حيث تقاعد من مهامه الملكية، كما كشفت التقارير أن الأمير فيليب أراد أن تكون ابنته الأميرة آن بديلة هاري لهذا الدور.

وسيكون نيل الأميرة آن لهذا الدور، بمثابة مصدر إلهام للكثير من السيدات، وخاصة فيما يتعلق بالالتحاق بالقوات البحرية البريطانية، حيث ذكر أنه في العام الماضي تقدمت سيدة واحدة فقط بالطلب للانضمام للبحرية، بينما تقدم للطلب أكثر من ألف آخرين من الرجال، وهذا العام تضم البحرية 600 متقدم جميعهم من الرجال.

وفيما يتعلق بالأمير هاري، من المتوقع أن يعود إلى بريطانيا الشهر المقبل للمشاركة في حفل وداع مع مشاة البحرية الملكية البريطانية، بعد مرور أكثر من عامين على حصوله على المنصب.

ومن المقرر أن تعلن الملكة إليزابيث عن اختيار الأميرة آن للمنصب، قريبا.