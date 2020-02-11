شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر : حمو بيكا "ساقط" وحلمى بكر اختبره لقاه مش عارف ينطق أصلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب النجم الكبير هانى شاكر ونقيب الموسيقيين، عن أسفة لما وصلت إليه كلمات الاغانى بوجه عام ، خاصة الأغانى الشعبية التي يرددها البعض حاليا، معرباً عن أسفه لما وصل إليه حال الأغنية والموسيقى والذوق العام ، لاسيما أن مصر دائماً "هوليوود الشرق" وتصدر الفن لجميع الوطن العربى والعالم أجمع.

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤليتى" الذى يقدمه الإعلامي أحمد موسى على فضائية صدى البلد، أكد شاكر أن "حمو بيكا" مبيعرفش يغنى أصلا، ومبيعرفش ينطق الكلام صح، موضحاً أن الأستاذ حلمى بكر عندما قال له قولى أغنية ودخول موال" كان بيغنى من تون مختلف، ولذلك حمو بيكا "سقط"، كما أوضح هانى شاكر أن المطرب الشعبى حسن شاكوش قد اجتاز اختبارات النقابة.

Advertisements

من جانب آخر، دعم النجم تامر حسنى المطرب الشعبى عمر كمال، الذى غنى مهرجان "بنت الجيران" مع زميله حسن شاكوش، محققين نجاحًا كبيرًا بأغنيتهما التى لاقت قبولًا كبيرًا لدى المستمعين بتحقيقها ما يزيد عن 77 مليون مشاهدة حتى الآن على موقع يوتيوب، ونشر تامر حسنى صورة له عبر حسابه على إنستجرام، برفقة عمر كمال، وقال فى تعليقه عليها: "إلى الأمام يا فنان ربنا يوفقك.. عمر كمال".

من جهته، احتفى عمر كمال بدعم تامر حسنى له، وأعاد نشر الصورة التى شاركها تامر مع جمهوره، وقال المطرب الشعبى فى تعليقه عليها: "الفنان تامر حسنى بيباركلى على صفحته الشخصية ع الإنستا.. سبحان الله ربنا بيبعتلى علامات فى وقت محتاجه وفى عز ظلم الناس ليا".

ويشار إلى أن تطبيق الأغانى الشهير "ساوند كلاود" كان قد أصدر قائمة الأغانى الأكثر استماعًا على مستوى العالم، وكانت المفاجأة احتلال مهرجان "بنت الجيران" لحسن شاكوش وعمر كمال المركز الثانى فى القائمة، وفى المركز السابع عالميًا مهرجان "شمس المجرة" غناء عمر كمال وحسن شاكوش وحمو بيكا، وبذلك يتواجد عمر كمال بأغنيتين فى القائمة.

كما حصل حسن شاكوش على درع يوتيوب الذهبى وذلك بعد تخطى عدد مشتركى قناته على موقع يوتيوب مليون مشترك، حيث نشر صورة عبر حسابه بموقع "إنستجرام" يحتفل بهذه المناسبة، وكتب تعليقا على الصورة: "الحمد لله تم وصول درع المليون مشترك أحلى مفاجأة".