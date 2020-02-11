شكرا لقرائتكم خبر عن "الكوفرتة بتاعتى حلوة".. ناهد السباعى بفستان غريب فى مهرجان أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الفنانة ناهد السباعى، بإطلالة غريبة، حيث ارتدت فستانا في مهرجان أسوان لأفلام المرأة، بألوان وتصميم تشبه إلى حد كبير "الكوفرته"، مما أثار الجدل حول على السوشيال ميديا.

المذيعة إنجى على ، نشرت فيديو للفنان ناهد السباعى مع والدتها المنتجة ناهد فريد شوقى، بينما قالت ناهد السباعى :"الكوفرته بتاعى حلوه".



الفنانة ناهد السباعى

يشار إلى أنه أنطلق اليوم الاثنين النسخة الرابعة من مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة، والتى تستمر فعالياته حتى 15 فبراير الجارى، بحضور كوكبة من الفنانات والفنانين نجوم السينما والمسرح داخل مصر وأيضاً خارجها من نجوم الفن العالميين الذين يحرصون على حضور فاعليات هذا المهرجان، وبحضور اللواء اشرف عطية محافظ أسوان، والسفيرة مرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة سابقا، يشارك فى المهرجان هذا العام من خارج مصر، النجمة الأسبانية فيكتوريا أبريل، ضيف شرف المهرجان.

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وكان أبرز النجمات نيللى كريم، رجاء الجداوى، رانيا يوسف، نجلاء بدر، داليا مصطفى، ناهد السباعى، والمنتجة ناهد فريد شوقى.



واختارت إدارة المهرجان لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة وتضم: النجمة المصرية بشرى والناقدة السويدية رونيت حسون والمخرجة والمنتجة النيجيرية ملدريد أوكوا، ويكرم المهرجان فى حفل الختام يوم 15 فبراير المنتجة ناهد فريد شوقى، والمونتيرة رحمة منتصر، ومونتيرة النيجاتيف ليلى السايس.