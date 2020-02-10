أنغام تحتفل بعيد ميلاد زوجها أحمد إبراهيم في أحد الفنادق الكبرى

كتب امير فتحي في الاثنين 10 فبراير 2020 11:54 مساءً - حرصت النجمة أنغام على الاحتفال بعيد ميلاد زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وحضر حفل العيد ميلاد كل من الفنان محمد الشرنوبي، وخطيبته ومديرة أعمال أنغام، راندا رياض، كما حضر المخرج عادل جمال وزوجته، والشاعر خالد تاج الدين، وعدد من الأصدقاء.

يذكر أن أنغام، سوف تحيي حفل عيد الحب يوم 12 فبراير في دار الأوبرا المصرية، وقد نفذت تذاكر الحفل بعد مرور تلت ساعة فقط على طرحها.

ومن المتوقع أن تقدم أنغام، خلال الحفل عددا من أبرز الأغاني الخاصة بها منها :” حالة خاصة جدًا”، “بتوصفني بتكسفني”، “ولا دبلت”، “هبدأ مـ الأخر”، وغيرها من الاغاني.

ويتعاون الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، مع المطربة نانسي عجرم في أغنية جديدة من المفترض طرحها خلال الفترة المقبلة.



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