- 1/3
- 2/3
- 3/3
كتب امير فتحي في الاثنين 10 فبراير 2020 11:54 مساءً - أمضت الراقصة المصرية – الأرمنية صافيناز يومها على أحد الشواطيء المصرية تحديدًا في عين السخنة، ونشرت عددًا من الصور لها ارتدت فيها البيكيني وأصرت على إظهار صدرها العارم.
تعرّضت الراقصة لإنتقادات كثيرة ولشتائم عدّة لأنها أظهرت جسدها بدلًا من نشر الثقافة أو المعلومات الجديدة التي تفيد المجتمع.
وكانت أثارت التساؤلات بعد نشر صورة، ظهرت فيها ترتدي الفستان الأبيض، وعلقت قائلة: (فيلم جديد يا حبايب).
كانت هذه تفاصيل خبر صافيناز بالبيكيني تكشف صدرها العارم وتتعرّض للإنتقادات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.