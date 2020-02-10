صافيناز بالبيكيني تكشف صدرها العارم وتتعرّض للإنتقادات

كتب امير فتحي في الاثنين 10 فبراير 2020 11:54 مساءً - أمضت الراقصة المصرية – الأرمنية صافيناز يومها على أحد الشواطيء المصرية تحديدًا في عين السخنة، ونشرت عددًا من الصور لها ارتدت فيها البيكيني وأصرت على إظهار صدرها العارم.

تعرّضت الراقصة لإنتقادات كثيرة ولشتائم عدّة لأنها أظهرت جسدها بدلًا من نشر الثقافة أو المعلومات الجديدة التي تفيد المجتمع.

وكانت أثارت التساؤلات بعد نشر صورة، ظهرت فيها ترتدي الفستان الأبيض، وعلقت قائلة: (فيلم جديد يا حبايب).

