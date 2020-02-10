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شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب "تولعه الشديد".. بطلة مسلسل قيامة أرطغرل تسجن احد معجبيها والان مع التفاصيل
الإثنين 10 فبراير 2020
في حادثة غريبة من نوعها، قدمت الممثلة التركية، جولسيوم علي بطلة مسلسل قيامة أرطغرل، بلاغا ضد معجب، طاردها مرارًا وقدم لها الكثير من الهدايا والورود أمام منزلها.
وبحسب صحيفة "ميليت" التركية، فإن بطلة مسلسل "قيامة أرطغرل"، انزعجت بسبب قيام المعجب بتقديم خاتم لها، عارضًا عليها الزواج في المرة الأخيرة، وطالبها في رسالته بالاستعداد للزواج به.
وقررت المحكمة في تركيا سجن المعجب ثلاثة أشهر، وبعدها بررت النجمة التركية إقدامها على ذلك بأن حياتها تحولت إلى جحيم لكثرة مطاردات المعجب لها، والذي أكد أنه لم يكن يريد إيذاءها بل قصد التعبير عن إعجابه الشديد بها.
وتدور أحداث مسلسل "قيامة أرطغرل" التركي الشهير، حول تأسيس الدولة العثمانية التي شيدها عثمان ابن أرطغرل ومهد لها الأخير.
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