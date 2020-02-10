عبد الله الرويشد يحظر كاظم الساهر ورابح صقر عن هاتفه

القاهرة - لايف ستايل
تحدث الفنان السعودي عبد الله الرويشد في الكثير من المواضيع، فهو الذي إشتهر بشنبه منذ إنطلاقته الفنية منذ 30 عاماً، رفض أن يحلق شنبه أو أن يتخيل نفسه من دونه، وقال إنه عندما خفف منه تعب نفسياً، مؤكداً أنه لا يمكن أن يتخلى عنه لأنه “عبدالله شنب”.
وجاء كلام الرويشد هذا خلال حلوله ضيفاً على الموسم الجديد من برنامج “كاربول كاريوكي” الذي سبق أن قُدم على قناة “دبي”، وهذه المرة يعرض على قناة “اس بي سي” السعودية، من تقديم الفنان السعودي هشام الهويش.
ورداً على سؤال عما إذا طلب منه أن ينشئ مجموعة من خلال تطبيق “واتس اب”، من يدخل فيها من الفنانين، إختار الرويشد الفنانين فايز السعيد وماجد المهندس ورابح صقر وكاظم الساهر وأحلام ونوال الكويتية وأصالة وحسين الجسمي،
وعندما طلب منه الهويش أن يخرج إثنين من المجموعة، إختار رابح صقر وكاظم الساهر لأنهما قليلي الكلام قائلاً: “كاظم ما يسولف”.
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