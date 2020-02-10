شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر: اجتماع قريب لنقابة الموسيقيين لمناقشة تقنين أغانى المهرجانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، كلمات أغاني المهرجانات، قائلا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" والذى يذاع على قناة صدى البلد:"استمعت إلى أغنية بنت الجيران وفوجئت بكلماتها المبتذلة"، مشيرا إلى أنه حال تقنين وضع مطربي المهرجانات لن يكون لهم حق الانتخاب أو الترشح، وسيكونوا تحت سيطرة النقابة.

وأوضح "شاكر"، أن نقابة المهن الموسيقية ستعقد اجتماعا قريبا لمناقشة كيفية تقنين أغاني المهرجانات، معربا عن حزنه كون المهرجانات أصبحت الفن الأكثر انتشارا.

على جانب أخر دعم النجم تامر حسنى المطرب الشعبى عمر كمال، الذى غنى مهرجان "بنت الجيران" مع زميله حسن شاكوش، محققين نجاحًا كبيرًا بأغنيتهما التى لاقت قبولًا كبيرًا لدى المستمعين بتحقيقها ما يزيد عن 77 مليون مشاهدة حتى الآن على موقع يوتيوب، ونشر تامر حسنى صورته عبر حسابه على انستجرام، برفقة عمر كمال، وقال فى تعليقه عليها: "إلى الأمام يا فنان ربنا يوفقك.. عمر كمال".

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من جهته، احتفى عمر كمال، بدعم تامر حسنى له، وأعاد نشر الصورة التى شاركها تامر مع جمهوره، وقال المطرب الشعبى فى تعليقه عليها: "الفنان تامر حسنى بيباركلى على صفحته الشخصية ع الانستا.. سبحان الله ربنا بيبعتلى علامات فى وقت محتاجه وفى عز ظلم الناس ليا".

ويشار إلى أن تطبيق الأغانى الشهير "ساوند كلاود"، كان قد أصدر قائمة الأغانى الأكثر استماعًا على مستوى العالم، وكانت المفاجأة احتلال مهرجان "بنت الجيران" لحسن شاكوش وعمر كمال المركز الثانى فى القائمة، وفى المركز السابع عالميًا مهرجان "شمس المجرة" غناء عمر كمال وحسن شاكوش وحمو بيكا، وبذلك يتواجد عمر كمال بأغنيتين فى القائمة.

كما حصل حسن شاكوش على درع يوتيوب الذهبى وذلك بعد تخطى عدد مشتركى قناته على موقع يوتيوب مليون مشترك، حيث نشر صورة عبر حسابه بموقع "انستجرام" يحتفل بهذه المناسبة، وكتب تعليقا على الصورة "الحمد لله تم وصول درع المليون مشترك أحلى مفاجأة".