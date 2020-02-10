شكرا لقرائتكم خبر عن أول ظهور للفنانة بشرى بعد تعافيها من المرض فى مهرجان أسوان لأفلام المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في أول ظهور لها بعد شفائها من وعكتها الصحية، نشرت الإعلامية بوسى شلبى صورة "سيلفى" برفقة الفنانتين بشرى بصبحة جومانا مراد خلال تواجدهما في مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة.

وكانت الفنانة بشرى، قضت عدة أيام فى المستشفى لتلقى العلاج كونها مريضة حساسية موسمية من حوالى أسبوع، بينما تلقت باقى العلاج فى المنزل، وطالبت الجميع بعدم إثارة الشائعات حولها، وذلك عبر حسابها على انستجرام.





وسبق وأن نشرت بشرى، صورة لها أثناء تواجدها فى المستشفى ومعلق فى يدها إبرة المحاليل، فيما تمسك بباقة ورد، وقالت فى تعليقها على الصورة: "شكرًا لكل الأصدقاء والزملاء والجمهور اللى غمرنى باهتمامه والسؤال على صحتى.. أنا الحمد لله بخير وتركت المستشفى أمس بعد قضاء 3 أيام نظرًا لأنى مريضة حساسية موسمية لم تعالج بشكل صحيح أدت إلى حساسية ربوية حادة وصعوبة تنفس"، وأضافت:"أرجو عدم نشر اشاعات ليس منها أى فائدة سوى إحداث بلبلة لا داعى لها.. أنا حاليًا فى المنزل اتلقى باقى العلاج ومطلوب الراحة طبقًا لتعليمات الطبيب.. شكرًا".



بشرى وبوسى شلبى وجومانا مراد

يشار إلى أنه أن مساء اليوم، الاثنين، بمدينة أسوان، النسخة الرابعة من مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة، والتى تستمر فعالياته حتى 15 فبراير الجارى، بحضور كوكبة من الفنانات والفنانين نجوم السينما والمسرح داخل مصر وأيضاً خارجها من نجوم الفن العالميين الذين يحرصون على حضور فاعليات هذا المهرجان، وبحضور اللواء اشرف عطية محافظ أسوان، والسفيرة مرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة سابقا، يشارك فى المهرجان هذا العام من خارج مصر، النجمة الأسبانية فيكتوريا أبريل، ضيف شرف المهرجان.

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وكان أبرز النجمات نيللى كريم، رجاء الجداوى، رانيا يوسف، نجلاء بدر، داليا مصطفى، ناهد السباعى، والمنتجة ناهد فريد شوقى.

واختارت إدارة المهرجان لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة وتضم: النجمة المصرية بشرى والناقدة السويدية رونيت حسون والمخرجة والمنتجة النيجيرية ملدريد أوكوا، ويكرم المهرجان فى حفل الختام يوم 15 فبراير المنتجة ناهد فريد شوقى، والمونتيرة رحمة منتصر، ومونتيرة النيجاتيف ليلى السايس.