فيديو.. الفائزون بجوائز Oscars 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسدل الستار منذ ساعات على حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2020، والذى أقيم على مسرح دولبى بالولايات المتحدة الأمريكية. وجاءت قائمة الفائزين بجوائز هذا العام كالتالى: الفيلم الكورى Parasite - أفضل فيلم خواكين فينكس - أفضل ممثل عن فيلم joker رينيه زيلويجر - أفضل ممثلة عن فيلم judy براد بيت - أفضل ممثل مساعد عن فيلم Once Upon a Time in Hollywood لورا ديرن - أفضل ممثلة مساعدة عن فيلم Marriage Story ألتون جون - أفضل أغنية عن فيلم Rocketman بونج جون هو - أفضل مخرج عن فيلم Parasite فيلم 1917 - أفضل مكساج فيلم 1917 – أفضل تصوير سينمائى Ford v. Ferrari - أفضل مونتاج صوتى Toy Story 4 - أفضل فيلم رسوم متحركة Advertisements Jojo Rabbit - أفضل سيناريو مقتبس Parasite - أفضل سيناريو أصلى The Neighbors Widow - أفضل فيلم قصير Little Women - أفضل تصميم أزياء Once Upon a Time in Hollywood - أفضل إنتاج American Factory - فضل فيلم وثائقي Learning to Skateboard in a Warzon - أفضل فيلم وثائقى قصير Ford v. Ferrari - أفضل مونتاج فيلم 1917 - أفضل مؤثرات بصرية Bombshell - أفضل مكياج وتصفيف شعر Parasite - أفضل فيلم أجنبى Joker - أفضل موسيقى تصويرية

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