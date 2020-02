شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الفائزون بجوائز Oscars 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسدل الستار منذ ساعات على حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2020، والذى أقيم على مسرح دولبى بالولايات المتحدة الأمريكية.

وجاءت قائمة الفائزين بجوائز هذا العام كالتالى:

الفيلم الكورى Parasite - أفضل فيلم

خواكين فينكس - أفضل ممثل عن فيلم joker

رينيه زيلويجر - أفضل ممثلة عن فيلم judy

براد بيت - أفضل ممثل مساعد عن فيلم Once Upon a Time in Hollywood

لورا ديرن - أفضل ممثلة مساعدة عن فيلم Marriage Story

ألتون جون - أفضل أغنية عن فيلم Rocketman

بونج جون هو - أفضل مخرج عن فيلم Parasite

فيلم 1917 - أفضل مكساج

فيلم 1917 – أفضل تصوير سينمائى

Ford v. Ferrari - أفضل مونتاج صوتى

Toy Story 4 - أفضل فيلم رسوم متحركة

Jojo Rabbit - أفضل سيناريو مقتبس

Parasite - أفضل سيناريو أصلى

The Neighbors Widow - أفضل فيلم قصير

Little Women - أفضل تصميم أزياء

Once Upon a Time in Hollywood - أفضل إنتاج

American Factory - فضل فيلم وثائقي

Learning to Skateboard in a Warzon - أفضل فيلم وثائقى قصير

Ford v. Ferrari - أفضل مونتاج

فيلم 1917 - أفضل مؤثرات بصرية

Bombshell - أفضل مكياج وتصفيف شعر

Parasite - أفضل فيلم أجنبى

Joker - أفضل موسيقى تصويرية