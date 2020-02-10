شكرا لقرائتكم خبر عن حفل Oscars 2020 تسبب في تأجيل تصوير مسلسل يسرا "دهب عيرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجل القائمون على مسلسل "دهب عيرة" للنجمة يسرا البدء في تصوير أول مشاهد العمل أسبوع، حيث كان مقرر انطلاقة يوم السبت الماضى، بسبب تواجد بطلته يسرا في الولايات المتحدة الأمريكية لحضور حفل توزيع جوائز Oscars 2020 الذى أقيم في الساعات الأولى من صباح أمس الاثنين.



يسرا على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار

يسرا شاركت في حفل الأوسكار هذا العام، كعضو في أكاديمية الفنون والعلوم المنظمة للأوسكار وضمن لجنة التحكيم، وبعدما اختارت أكاديمية فنون وعلوم السينما 842 عضوا، من 59 دولة للمشاركة ضمن لجنة التحكيم، وخطفت يسرا الأضواء بعدما ارتدت فستانا أنيقا باللونين الأبيض والذهبي مستوحاة من الزى الفرعونى، من مجموعة أزياء زهير مراد لربيع وصيف 2020 والتي كان قد طرحها في يناير الماضي.



اطلالة يسرا فى حفل oscar

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مسلسل "دهب عيرة" إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، وتم التعاقد بشكل رسمى مع الفنانين حلا شيحة، بيومى فؤاد، وجومانا مراد، وخالد أنور، خالد سرحان، وهنادى مهنى وجارى التعاقد مع باقى الفنانين حيث سيتم الانتهاء من هذه الأمور الأسبوع المقبل.

وانتهى مؤلفا مسلسل "دهب عيرة" للنجمة يسرا من كتابة النصف الأول من حلقات العمل المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، حيث يسارع الثنائى على كتابة الـ 15 حلقة الثانية من السيناريو لتسليم الحلقات كاملة نهاية الشهر الجارى، خاصة أنه تم الاتفاق على كل الخطوط العريضة للأحداث والشخصيات بعد جلسات العمل التى شهدتها الأسابيع القليلة الماضية.



النجمة يسرا