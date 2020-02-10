شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد تجيب على 7 أسئلة عن الحب عبر حسابها على تيك توك ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة هنا الزاهد، أنها صاحبة شخصية رومانسية وتعشق الورد الأحمر، وأنها تتمنى هدية ورد أحمر مرفق برسالة رقيقة تحمل كلمات جميلة معبرة، حيث يتم الاحتفال بعيد الحب في 14 فبراير الجارى.

الفنانة هنا الزاهد، ظهرت من خلال فيديو عبر تطبيق تيك توك، وأجابت على 7 أسئلة عن الحب، حيث وجهت رسالة إلى صديقتها معربة عن حبها لها، كما تأمل أن تحصل على هدية عبارة ورد أحمر مرفق بكارت مدون عليه بعض كلمات رقيقة، وترى أن الحب يبدأ من العقل ولكن القلب أكثر، موضحة أن أبرزعلامات الحب لديها هى الإعجاب من أول نظرة، أما عن أكثر فيلم رومانسى هو "قصة حب"، حيث لعبت دور البطولة بجوار الفنان أحمد حاتم.

@hannahelzahed ♬ original sound - hannahelzahed

يشار إلى أن الفنانة هنا الزاهد قررت الغياب عن المشاركة فى دراما رمضان المقبل، بسبب عدم عثورها على الدور الذى تتطلع إليه فى هذه الفترة، حيث اعتذرت عن أكثر من عمل عرض عليها فى الأسابيع الماضية، مفضلة التركيز فى السينما هذا العام، حيث تستعد لفيلمين جديدين الأول تعاقدت عليه والثانى وافقت على المشاركة فيه ومقرر أن تعلن عنهما فور الانتهاء من كافة التفاصيل.

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ويعد غياب هنا الزاهد عن المشاركة فى دراما رمضان هو الأول منذ ظهورها على الساحة الفنية قبل 6 سنوات، حيث كانت تتواجد فى كل عام سواء بمسلسل أو اثنين وكانت البداية مع "فرق توقيت" عام 2014، و"مولانا العاشق" و"ألف ليلة وليلة" عام 2015، و"الميزان" و"مأمون وشركاه" عام 2016، و"فى ال لا لا لاند" عام 2017، و"أيوب" و"سط على اخواتك" عام 2018، وأخيراً "الواد سيد الشحات" عام 2019.