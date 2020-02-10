شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. سياسيون ونجوم الفن والإعلام فى عزاء الكاتب لينين الرملى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى عزاء الكاتب الراحل لينين الرملى، الذى أقيم بمسجد عمر مكرم بوسط لبلد، حيث حرص عدد كبير من نجوم الفن والوزراء والإعلاميين على توديعه وتقديم واجب العزاء فى الكاتب الكبير الراحل، وحضر كل من عبد الرحمن أبو زهرة، لبلبة، إيمان سركسيان، فردوس عبد الحميد، محمد أبو داوود، الكاتب الصحفى حلمى النمنم وزير الثقافة الأسبق، فاروق حسنى وزير الثقافة الأسبق، نبيل الحلفاوى، أنعام سالوسة، جابر نصار، والفنان محمد هنيدى، والكاتب وحيد حامد، وإلهام شاهين، سامح الصريطى، بالإضافة إلى الإعلامى إبراهيم عيسى، ومحمد على خير، كما حرص على التواجد منذ اللحظات الأولى لتقديم واجب العزاء أسامة هيكل وزير الإعلام، أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية رئيس أكاديمية الفنون، الفنان محمد صبحى، المخرج محمد فاضل، محمد محمود.

ورحل الكاتب الكبير لينين الرملى بعد صراع طويل مع المرض، وأكدت زوجته الكاتبة الكبيرة فاطمة المعدول أنه كان قد تعرض لأزمة صحية منذ أسبوع، دخل على إثرها العناية المركزة بأحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر.

وشيعت أسرة الكاتب الراحل جثمانه فى جنازة اقتصرت على العائلة فقط، حيث أوضحت أن الراحل كانت له وصية قبل رحيله وسوف نحترم رغبته فى ذلك وستكون جنازته للأسرة فقط، وهو ما أكد الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون على أن الجنازة مقتصرة على العائلة فقط.

الكاتب الكبير من مواليد فى 18 أغسطس عام 1945 فى القاهرة، وهو خريج معهد الفنون المسرحية، بعد حصوله على بكالوريوس فى النقد الأدبى، تجاوز عدد أعماله 60 عملا، تعاون خلالهم مع نجوم الكوميديا فى مصر بداية من فؤاد المهندس ومرورا بسمير غانم وعادل إمام ومحمد صبحي.

يذكر أن الكاتب لينين الرملى هو رائد صناعة الضحك الراقى فى المسرح العربى بما قدمه من أعمال ذات قيمة كبيرة وبعضها يمثل علامات مهمة فى تاريخ المسرح المصرى صنع بها مخرجين وفنانين مجدهم المسرحى من خلال أعمال كاتبنا الكبير لينين الرملى منها مثلا: "أهلا يا بكوات" لحسين فهمى وعزت العلايلى وإخراج عصام السيد و"الهمجى" لمحمد صبحى وسعاد نصر و"وجهة نظر" لمحمد صبحى وعبلة كامل و"تخاريف" لمحمد صبحى وهناء الشوربجى و"سك على بناتك" لفؤاد المهندس وسناء يونس وشريهان وغيرها من الأعمال الخالدة فى وجدان المشاهد العربى.



ابراهيم عيسى ونبيل الحلفاوى فى عزاء لينين الرملى



أسامة هيكل فى عزاء لينين الرملى



أشرف زكى ولبلبة وصبحى وياسر صادق فى عزاء لينين الرملى



الاعلامى عمرو الليثى



الاعلامى محمد على خير فى عزاء لينين الرملى



الفنان القدير عبد الرحمن ابو زهرة فى عزاء لينين الرملى



الفنان القدير عزت العلايلى فى عزاء لينين الرملى



الفنان ايمن عزب فى عزاء لينين الرملى



الفنان محمد صبحى فى عزاء لينين الرملى



الفنانة فردوس عبد الحميد فى عزاء الراحل لينين الرملى



الكاتب وحيد حامد يقدم واجب العزاء فى لينين الرملى



المخرج المسرحى ياسر صادق والفنانة لبلبة فى عزاء لينين الرملى



المخرج المسرحى ياسر صادق



المخرج شادى الرملى وعمرو الليثى فى عزاء لينين الرملى



المخرج شادى الرملى يتلقى العزاء (2)



المخرج شادى الرملى يتلقى العزاء



المخرج شادى الرملى



المنتج محمد العدل فى عزاء لينين الرملى



النجم محمد هنيدى فى عزاء لينين الرملى



النقيب اشرف زكى



الهام شاهين فى عزاء لينين الرملى



الهام شاهين ولميس جابر فى عزاء لينين الرملى



الوزراء والفنانين فى العزاء



الوزيرة ايناس عبد الدايم تقدم واجب العزاء فى لينين الرملى



اول ظهور للمخرج خالد جلال فى عزاء لينين الرملى



ايمان ولبلبة فى عزاء لينين الرملى



ايناس عبد الدايم وفاروق حسنى يقدمون واجب العزاء



جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق



جانب من العزاء



جانب من حديث نبيل الحلفاوى والمخرج شادى الرملى



جانب من عزاء لينين الرملى (2)



جانب من عزاء لينين الرملى



حديث بين نبيل الحلفاوى والمخرج شادى الرملى

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حديث جانبى للوزيرة ايناس عبد الدايم



حضور عزاء الراحل لينين الرملى



حضور عزاء الرحل لينين الرملى



حضور عزاء لينين الرملى



حمدى رزق أثناء حديث جانبى فى عزاء لينين الرملى



حمدى رزق والمخرج شادى الرملى



خالد جلال فى عزاء لينين الرملى



خالد جلال يقدم واجب العزاء فى لينين الرملى



سامح الصريطى فى عزاء القدير لينين الرملى



صبحى والمخرج شادى الرملى



صبحى وشادى الرملى فى عزاء لينين الرملى



عبد الرحمن أبو زهرة فى عزاء الراحل لينين الرملى



عبد الرحمن أبو زهرة والمخرج شادى الرملى



عزاء القدير لينين الرملى



عزاء لينين الرملى (2)



عزاء لينين الرملى



عزت العلايلى فى عزاء لينين الرملى



فاروق حسنى فى عزاء الراحل لينين الرملى



فاروق حسنى والوزيرة ايناس عبد الدايم فى العزاء



فاروق حسنى وايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة فى عزاء لينين الرملى



فاروق حسنى وزير الاعلام السابق



فاروق حسنى يقدم واجب العزاء للمخرج شادى الرملى



لبلبة فى عزاء لينين الرملى



لبلبة واشرف زكى ومحمد صبحى فى عزاء لينين الرملى



لبلبة وشادى الرملى



لبلبة وفردوس عبد الحميد فى عزاء لينين الرملى



لبلة واشرف زكى فى عزاء لينين الرملى



محمد ابو داوود فى عزاء لينين الرملى (2)



محمد ابو داوود فى عزاء لينين الرملى



محمد العدل يعزى المخرج شادى الرملى



محمد صبحى فى عزاء لينين الرملى



محمد صبحى وشادى الرملى



محمد على خير فى عزاء لينين الرملى



محمد على خير وشادى الرملى



نبيل الحلفاوى والهام شاهين فى عزاء لينين الرملى



نبيل الحلفاوى وسامح الصريطى



هنيدى فى عزاء لينين الرملى



وزيرة الثقافة فى عزاء لينين الرملى



يحيي الفخرانى فى عزاء لينين الرملى