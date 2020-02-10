شكرا لقرائتكم خبر عن "الجرح رزق".. اسمع أخر أغنية سجلها شعبان عبد الرحيم قبل وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل المطرب الشعبى الراحل شعبان عبد الرحيم، قبل رحيله أغنية بعنوان "الجرح رزق"، من كلمات الشاعر صلاح مندي، وألحان سيد شعبان عبد الرحيم، وتوزيع طه الحكيم، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة.

مؤلف الأغنية الشاعر صلاح مندى اختص ”الخليج 365”، بنشر كلمات الأغنية بالصوت وتقول: دمعتك لو يوم هتبكي برضه مش هتفيد في حاجة.. فرحتك دور عليها هتلاقيها في كل حاجة.. خدلك من الأيام يومين.. على إيه يعيش قلبك حزين.. على إيه هنضيع أيامنا.. في دموعنا وحزننا وألمنا.. مكفايا آهات ده العمر ساعات.. قدامنا وكله رزق.

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وتوفى المطرب شعبان عبد الرحيم بعد صراع قصير مع المرض يوم 3 ديسمبر الماضى، وتم تشييع جثمانه من مسجد السيدة نفيسة، ودفن بمحافظة القليوبية، وأقيم العزاء بمنطقة فيصل، وحضره السياسي الكبير عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق، ومجموعة كبيرة من نجوم الفن منهم هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية، وحكيم، وصلاح عبد الله ونادر أبو الليف ومحمود الليثي ومحمد عدوية وعبد الباسط حمودة وحلمى عبد الباقي، وبالإضافة إلى سعيد حساسين عضو مجلس النواب.

قدم الراحل شعبان عبد الرحيم عشرات الأغاني أشهرها "مواطن ومخبر وحرامي" من فيلم يحمل نفس الاسم، وأغنية "أنا بكره إسرائيل" و"متخافش من الحكومة" و"شعبان يتحدى جاكسون" و"هابطل السجاير" ساهمت في اشتراكه في عدد من الأفلام السينمائية بعدما اختاره المخرج الكبيرداوود عبد السيد لبطولة فيلم "مواطن ومخبر وحرامي".

يذكرأن آخر حفلات شعبان عبد الرحيم قبل رحيله كانت بموسم الرياض وظهر على كرسي متحرك بسبب كسر فى القدم، وعن جلوسه على كرسى وقت الغناء، أكد الراحل وقتها، أنه مصاب بكسر فى القدم، وإن منظمو موسم الرياض طلبوا حضوره، والجلوس على كرسي أثناء الغناء.