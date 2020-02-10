شكرا لقرائتكم خبر عن هنيدي وهاني رمزي وإلهام شاهين فى عزاء لينين الرملي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توافد عدد من الفنانين والشخصيات العامة لمسجد عمر مكرم بوسط البلد، لتقديم واجب العزاء في الكاتب الراحل لينين الرملي، منهم محمد هنيدي، هاني رمزي، إلهام شاهين، نهال عنبر، رياض الخولي، المخرج خالد جلال، الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس تحرير أخبار اليوم، جورج إسحاق عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، الموسيقار هانى شنودة، عمرو مصطفى متولى، طارق عبد العزيز

وحضر أيضا، الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، يحيى الفخراني وزوجته لميس جابر، عزت العلايلي، سامح الصريطي، الكاتب والاعلامي ابراهيم عيسي، السيناريست وحيد حامد، الدكتور على الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، ووزير الشباب الأسبق، عبد الرحمن ابو زهرة، لبلبة، ايمان سركسيان، فردوس عبد الحميد، محمد ابو داوود، الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة الاسبق، فاروق حسني وزير الثقافة الاسبق، نبيل الحلفاوي، انعام سالوسة، محمد ابو داوود، جابر نصار.

كما حرص عدد من الفنانين والإعلاميين علي التواجد منذ اللحظات الأولي لتقديم واجب العزاء منهم، أسامة هيكل وزير الاعلام، أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون، محمد صبحي، الاعلامي عمرو الليثي، المخرج محمد فاضل، الفنان محمد محمود.

ورحل الكاتب الكبير لينين الرملى بعد صراع طويل مع المرض وأكدت زوجته الكاتبة الكبيرة فاطمة المعدول أنه كان قد تعرض لأزمة صحية منذ أسبوع، دخل على أثرها العناية المركزة بأحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر.

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وشيعت أسرة الكاتب الراحل جثمانه في جنازة اقتصرت على العائلة فقط، حيث أوضحت أن الراحل كانت له وصية قبل رحيله وسوف نحترم رغبته في ذلك وستكون جنازته للأسرة فقط، وهو ما أكد الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون على أن الجنازة مقتصرة على العائلة فقط.

الكاتب الكبير من مواليد فى 18 أغسطس عام 1945 فى القاهرة، وهو خريج معهد الفنون المسرحية، بعد حصوله على بكالوريوس فى النقد الأدبي، تجاوز عدد أعماله 60 عملا، تعاون خلالهم مع نجوم الكوميديا فى مصر بداية من فؤاد المهندس ومرورا بسمير غانم وعادل إمام ومحمد صبحي.

يذكر أن الكاتب لينين الرملي هو رائد صناعة الضحك الراقى فى المسرح العربي بما قدمه من أعمال ذات قيمة كبيرة وبعضها يمثل علامات مهمة فى تاريخ المسرح المصرى صنع بها مخرجين وفنانين مجدهم المسرحى من خلال أعمال كاتبنا الكبير لينين الرملى منها مثلا: "أهلا يا بكوات" لحسين فهمى وعزت العلايلى وإخراج عصام السيد و"الهمجى" لمحمد صبحى وسعاد نصر و"وجهة نظر" لمحمد صبحى وعبلة كامل و"تخاريف" لمحمد صبحى وهناء الشوربجى و"سك على بناتك" لفؤاد المهندس وسناء يونس وشريهان وغيرها من الأعمال الخالدة فى وجدان المشاهد العربى.