محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ضياء مصطفى
كرم مهرجان أسوان لسينما المرأة الفنانة رجاء الجداوي، خلال حفل افتتاح الدورة الرابعة، اليوم الإثنين.
وقالت رجاء الجداوي، وهي متأثرة: "هعيط من الفرحة.. مشوار طويل من ١٩٥٩، حسسوتني إني عملت حاجة.. في شيء حلو قدرت أعمله، مبسوطة إني موجودة في أسوان وسط الناس الطيبة والبشوشة".
وأضافت الفنانة: "مش هقدر أكمل عشان ماعطيش والمكياج يسيح ويبان شكلي".
وكان المهرجان قد بدأ بعزف السلام الوطني وتقديم أغنية عن المرأة بعرض صور لنجمات مصريات وعربية.
كانت هذه تفاصيل خبر "المكياج هيسيح لو عيطت".. رجاء الجداوي تحبس دموعها في مهرجان أسوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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