"المكياج هيسيح لو عيطت".. رجاء الجداوي تحبس دموعها في مهرجان أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ضياء مصطفى

كرم مهرجان أسوان لسينما المرأة الفنانة رجاء الجداوي، خلال حفل افتتاح الدورة الرابعة، اليوم الإثنين.

وقالت رجاء الجداوي، وهي متأثرة: "هعيط من الفرحة.. مشوار طويل من ١٩٥٩، حسسوتني إني عملت حاجة.. في شيء حلو قدرت أعمله، مبسوطة إني موجودة في أسوان وسط الناس الطيبة والبشوشة".

وأضافت الفنانة: "مش هقدر أكمل عشان ماعطيش والمكياج يسيح ويبان شكلي".

وكان المهرجان قد بدأ بعزف السلام الوطني وتقديم أغنية عن المرأة بعرض صور لنجمات مصريات وعربية.