أصيبت بالسرطان واعتزلت أكثر من مرة.. معلومات عن الفنانة الكويتية جواهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

فاجأت الممثلة الكويتية جواهر متابعيها بخبر حزين أثار تعاطف جمهورها عندما كشفت عن إصابتها بمرض السرطان، وطلبت الدعاء لها بالشفاء.

نعرض لكم أبرز المعلومات عن الفنانة جواهر وذلك في السطور التالية:

- فنانة كويتية ولدت 4 نوفمبر عام 1977.

- تزوجت مرتان ولكنها انفصلت عنهما، ولديها ثلاثة أبناء هم مريم، ويعقوب، ومنى.

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- بدأت التمثيل في عام 1997، لكنها توقفت أكثر من مرة عنه، ومنها عام 2005 حيث أعلنت حينها اعتزالها العمل الفني بسبب المشاكل الموجودة فيه، إلا أنها عادت عن الاعتزال عام 2010.

- بدايتها الفنية من خلال مسلسل "اثنان على الطريق" عام 1997، ثم شاركت في "عندما تشتعل الثلوج" عام 2000.

- عملت في حوالي 28 عملا تلفزيونيا ومنهم "جود، وحريم بو سلطان، ولمحات، وجار القمر، ونساء من زجاج، وذكريات لا تموت".

- شاركت في عملين مسرحيين وهما "نهاية مخروش" عام 2004، و"جزيرة الكنز" 2011.

- آخر أعمالها التلفزيونية كانت مسلسل "سامحني خطيت" من بطولة جاسم النبهان، وسلمى سالم، ومن تأليف سحاب، وإخراج عيسى ذياب.