بالصور - حفل افتتاح مهرجان أسوان لأفلام المرأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ضياء مصطفى:

بدأ، منذ قليل، فعاليات حفل مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته الرابعة بالسلام الجمهوري، وقدمت الحفل الإعلامية جاسمين طه زكي وأخرجه هشام عطوة.

وبعد السلام الجمهوري، عُرضت أغنية عن سينما المرأة مع عرض صور لأبرز الفنانات المصريات والأجانب الراحلات منهم سعاد حسني ونادية لطفي وماجدة الصباحي وهند رستم.

وبعدها عرض المهرجان برومو للأفلام المشاركة في دورة هذا العام التي تستمر حتي السبت 15 فبراير، ثم استعراض لجان تحكيم المهرجان وفعالياته.

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وقامت إدارة المهرجان بإهداء دورة هذا العام لاسم النجمة نادية لطفي، واسم الفنانة ماجدة تقديراً لعطائهما الفني الكبير.

ويُكرم في حفل الافتتاح النجمة نيللي كريم، والفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، بينما يشهد حفل الختام تكريم ثلاثة من صانعات السينما هن المونتيرة رحمة منتصر، والمنتجة ناهد فريد شوقي، ومونتيرة النيجاتيف ليلى السايس، ويعقب الحفل عرض لفيلم "بعلم الوصول" وهو سيناريو وإخراج هشام صقر، بطولة بسمة، محمد سرحان، بسنت شوقي.

وتدور أحداث الفيلم عن زوجة تحاول مواجهة أفكارها الانتحارية وحدها، بعد تعرض زوجها للحبس على ذمة قضية، ويتعرض الفيلم لعدة جوانب تخص المرأة داخل المجتمع المصري، من خلال عدة شخصيات تمثل نماذج مختلفة من المجتمع.