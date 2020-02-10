الفخراني والعلايلي ووزيرة الثقافة في عزاء لينين الرملي (ًصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تصوير - محمود عبد الناصر:

حضر عدد من نجوم الفن، منذ قليل، لتقديم واجب العزاء في الكاتب الراحل لينين الرملى بالسرادق الملحق بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير.

وكان من بين الحضور كل من الفنان يحيى الفخراني وزوجته الكاتبة لميس جابر، وإيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، وعزت العلايلي، وسامح الصريطي، ومحمد أبو داوود، والفنانة ايمان.

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كما حضر خلال الساعات الماضية الفنان محمد صبحي شريك نجاح لينين الرملي، والفنان نبيل الحلفاوى، وفردوس عبد الحميد.

وتوفى الكاتب المسرحي والسيناريست الراحل لينين الرملي في مستشفى 6 أكتوبر يوم الجمعة الماضى بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ75 عاما.

ويعد لينين الرملى، واحدا من كبار مؤلفي المسرح المصري والعربي قدم خلال مسيرته العديد من المسرحيات الناجحة كما شكل فرقة مسرحية مع الفنان محمد صبحي في ثمانينيات القرن الماضي، وكتب لكبار نجوم الفن.