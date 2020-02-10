تراند اليوم : صلة قرابة تشعل قضية قتيل فيلا نانسي عجرم.. هل زُور تقرير الطبيب الشرعي؟

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تساؤلا ربما يحمل مفاجآت كثيرة الفترة المقبلة في قضية مقتل الشاب السوري محمد حسن الموسى، الذي لقى مصرعه برصاص زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم (فادي الهاشم)، والمعروفة إعلاميًا بقضية قتيل الفيلا.

وتساءل النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، عن صلة القرابة التي تربط بين قاضية التحقيق في القضية (غادة عون)، ووالدة نانسي عجرم (ريموندا عون).

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ورجح النشطاء صلة القرابة بينهما بعدما بدأت القضية في أخذمنعطفًا غير مفهوم، بسبب عدم دقة تقرير الطب الشرعي الذي صدر في يناير الماضي، فلم يبين التقرير بعض النقاط المهمة المؤثرة في القضية، مثل أماكن مداخل ومخارج الطلقات.

وكانت رهاب البيطار، محامية الشاب السوري قد قالت في منشور لها : «‫بصفتي احد محامي عائلة محمد الموسى فإنني سأقاضي اي وسيلة اعلامية تطلق وصف اللص عليه قبل أن يبت القضاء في الأمر».‬

