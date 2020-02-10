" مواسم العطش" فيلم مغربي في مهرجان سينما المرأة بمصر

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 10 فبراير 2020 10:42 مساءً - يمثل فيلم "مواسم العطش" للمخرج حميد الزوغي المغرب، في الدورة 3 من المهرجان الدولي لسينما المرأة بمدينة أسوان بمصر ،والمنظم في الفترة ما بين 10 و15 من شهر فبراير الجاري والذي سيتبارى في السباق الرسمي للأفلام الروائية الطويلة.



الفيلم من سيناريو إبراهيم هاني وإخراج حميد الزوغي وتدور أحداثه وحسب مخرجه حول قرية مغربية صغيرة اضطر رجالها لمغادرتها قصد الاشتغال مكرهين في مناجم الفحم التي يشرف عليها أوروبيون خلال فترة الستينيات من القرن الماضي.



ويأمل المخرج حميد الزوغي بأن يشكل فيلم "مواسم العطش" صورة مشرفة عن السينما المغربية في مهرجان أسوان لسينما المرأة، إلى جانب الأفلام السينمائية الروائية العربية والأجنبية المتبارية في هذا المهرجان ،يتناول حياة نساء القرية التي هاجر منها الرجال رغماً عنهم . قام بتشخيص الأدوار كل من الممثلة فدوى الطالب، نهيلة بنمومو، فاطمة الزهراء الحرش وإنصاف زروال.

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