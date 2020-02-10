محمد رضا يطلق "بيبي مشات"

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 10 فبراير 2020 10:42 مساءً - طرح الفنان المغربي محمد رضا صاحب الأغنية الشهيرة "الفاتورة"، أغنية جديدة باللغتين العربية والإسبانية تحمل عنوان: "بيبي مشات" على قناته الرسمية باليوتوب، وتمنى الفنان محمد رضا وهو يشارك متابعيه عبر صحفته الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي انستقرام مقطعاً من الأغنية الجديدة، بأن تنال إعجابهم، حيث تفاعل معه الفانز وعبر له كثير من المعجبين والمتابعين لصفحته الخاصة عن إعجابهم بأغنية "بيبي مشات"، التي قام بتلحينها وتولى كتابة كلماتها محمد المغربي ،فيما أخرج فيديو كليب الأغنية التي تم تصويرها بمراكش المخرج عبد العالي توفيق.



وكان الفنان محمد رضا الفائز بعدة جوائز في مناسبات مختلفة ،قد أصدر أحدث أغانيه مؤخراً بعنوان "زينة البنات" التي حظيت بالمشاهدة ونسبة الاستماع إليها بما يفوق 6 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب. وفي حوزته مجموعة من الأغاني الناجحة التي يتغنى بها جمهوره في الحفلات والمهرجانات منها: "ياخسارة"، "الفاتورة"... وغيرها كما أن الفنان محمد رضا اختير سنة 2011 كأحسن مغني مغربي من طرف "موروكو وورلد نيوز ". لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستقرام الخليج 365 ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "الخليج 365 فن"

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