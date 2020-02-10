هاني شاكر وأنغام وخالد سليم يضيئون شموع الحب في الأوبرا

اعتادت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر تنظيم برنامج حافل من الأنشطة الفنية والحفلات الموسيقية والغنائية والأوبرات الكلاسيكية بشكل منتظم على مدار العام، و«عيد الحب» كان له نصيب من برنامجها.

تستهل الأوبرا برنامجها فى عيد الحب بحفل خاص للمطربة أنغام، من المقرر إقامته غداً الأربعاء على المسرح الكبير، تقدم فيه أنغام أبرز أغانيها «بين البينين» و«اتجاه واحد» و«أكتب لك تعهد» و«عمرك معاك» و«سيدى وصالك» و«هدنة» و«حالة خاصة جداً»، وغيرها من الأغانى التى تحظى بشعبية كبيرة، ويعقب الحفل فى اليوم التالى احتفال خاص

تقيمه دار الأوبرا المصرية لجمهورها فى عيد الحب.

ويحيى الفنان الكبير هانى شاكر حفلاً يوم الجمعة 14 فبراير الجارى على المسرح الكبير فى تمام الثامنة مساء، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة من أجمل أغانيه: «لسه بتسألى، نسيانك صعب، يا ريتنى، يا ريتك معايا، بعد حبك، وعد منى، بحبك أنا، غلطة، أغلى بشر، الله حسيبى عليك، أمرك، لو بتحب، على الضحكاية، جانا الهوى، سواح، احتياطى، أنا قلبى ليك،

كل ليلة، لو روحت بعيد، كده برضه يا قمر».

وعلى مدار يومين متتالين 16 و17 فبراير، يحيى الموسيقار الكبير عمر خيرت مجموعة من أجمل معزوفاته بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة، وذلك على المسرح الكبير فى الثامنة مساء.

وعلى مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية يحيى الفنان خالد سليم يوم الجمعة 14 فبراير حفلاً غنائياً يشدو فيه بمجموعة من الأغانى أبرزها «حلم عمرى»، «عيش» «عيشنا اد ايه»، «كل نظرة»، «لكل عاشق وطن»، «فنجان القهوة»، «لما قابلت عنيك»، «ياهوى» لفيروز، «لسة مش عايز»، «بلاش الملامة»، «بالك مشغول»، «خد الجميل»، «يا كل عاشق قبلى»، «أنت أكيد من عالم تانى»، إضافة إلى عدد من أغانى الزمن الجميل للعندليب عبدالحليم حافظ ووردة وغيرهما.