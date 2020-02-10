صور.. إطلالة شتوية لـ سميرة سعيد من شوارع بيروت

نشرت الديفا سميرة سعيد مجموعة صور جديدة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

ظهرت الديفا في الصور تتجول فى شوارع بيروت، وترتدي جاكيت من جلد وبنطال وبوت أسود، وحقيبة تحمل اللون الجملى.

Advertisements

ومن جهه أخرى، كانت قد انتهت "سميره" من تسجيل أغنيتين جديدتين مع الموزع الموسيقى هانى ربيع، إحداهما

تحمل اسم "إنسان آلى"، وتغنيها الديفا بطابع "هيب هوب لاتين"، والثانية تأخذ شكل "الراب"، ولم يتم الاستقرار على اسمها حتى الآن، والأغنيتين من كلمات شادى نور، وألحان بلال سرور، ومن المقرر أن يتم طرحهما ضمن ألبوم سميرة سعيد الجديد خلال الأيام المقبلة.

جدير بالذكر أن الديفا سميرة سعيد، أحييت حفلاً غنائياً ناجحاً فى دبى في يناير الماضى، وقدمت سميرة سلسلة من أجمل أغانيها بالإضافة إلى تقديمها مدلى مميز مع مواهب برنامج المواهب الشهير " ذا فويس "، وهم: سندى لطى ورضوان الأسمر، الأمر الذى أشعل أجواء الحفل رقصاً وفرحاً حتى منتصف الليل وكانت الديفا سميرة سعيد طرحت آخر أغنيتها بعنوان "هى"، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.